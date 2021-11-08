Врач рассказал, как восстановить режим после длинных выходных

Чтобы избежать эмоционального выгорания, после длинных выходных важно настроить режим сна. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов.

«Вы можете ощущать слабость, подавленность и снижение энергии. Попробуйте настроить режим, то есть вставать и ложиться спать каждый день в одно и то же время», — сказал специалист.

Также стоит обратить внимание на режим питания — есть дробно, 5-6 раз в сутки.

«Постарайтесь исключить из рациона сладкое: конфеты, шоколадки, торты и сдобу, тяжелую и жирную пищу: жареное мясо, фаст-фуд, соленую пищу — она повышает артериальное давление. Разнообразьте свой рацион, добавив 400 грамм овощей и фруктов», — пояснил Панов.

Кроме того, следует не забывать соблюдать водно-питьевой режим, то есть пить не менее двух литров жидкости в сутки.

«Минимизируйте потребление алкоголя, так как он препятствует нормальной адаптации организма к рабочему режиму. Кроме этого желательно иметь регулярную физическую активность. В день совершайте не менее 10 тыс. шагов. Достаточно будет занятий физкультурой три раза в неделю: пробежка, поход в спортзал, упражнения легкой интенсивности, зарядка», — заключил терапевт.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемиологической обстановки в Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях власти решили продлить режим нерабочих дней с 8 ноября.