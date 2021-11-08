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Врач рассказал, как восстановить режим после длинных выходных

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Depositphotos

Чтобы избежать эмоционального выгорания, после длинных выходных важно настроить режим сна. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов.

«Вы можете ощущать слабость, подавленность и снижение энергии. Попробуйте настроить режим, то есть вставать и ложиться спать каждый день в одно и то же время», — сказал специалист.

Также стоит обратить внимание на режим питания — есть дробно, 5-6 раз в сутки.

«Постарайтесь исключить из рациона сладкое: конфеты, шоколадки, торты и сдобу, тяжелую и жирную пищу: жареное мясо, фаст-фуд, соленую пищу — она повышает артериальное давление. Разнообразьте свой рацион, добавив 400 грамм овощей и фруктов», — пояснил Панов.

Кроме того, следует не забывать соблюдать водно-питьевой режим, то есть пить не менее двух литров жидкости в сутки.

«Минимизируйте потребление алкоголя, так как он препятствует нормальной адаптации организма к рабочему режиму. Кроме этого желательно иметь регулярную физическую активность. В день совершайте не менее 10 тыс. шагов. Достаточно будет занятий физкультурой три раза в неделю: пробежка, поход в спортзал, упражнения легкой интенсивности, зарядка», — заключил терапевт.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемиологической обстановки в Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях власти решили продлить режим нерабочих дней с 8 ноября.

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