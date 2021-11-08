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Депутат Госдумы рассказала о помощи детдомам в Кировской области

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Мария Бутина рассказала, как волонтеры в рамках всероссийской акции «Мы вместе» помогли детским домам Кировской области.

«Сегодня из всех «утюгов» слышится: «европейские ценности…», «европейский менталитет…». Во время пандемии страны Евросоюза закрыли границы, население оказалось в положении «каждый сам за себя». А что у нас?» — написала Бутина в своем Telegram-канале.

«Узнали о потребностях, оказалось, что в дополнительном обеспечении средствами индивидуальной защиты и антисептиками нуждаются детские дома Кировской области. Начали действовать», — добавила она.

Она отметила, что к акции «Мы вместе» моментально подключились вятские предприниматели: Нанолек, Богородский молочный завод, Группа компаний «Тигран Великий», Фабрика детских игрушек «Весна», КЭСО, ИП Болотова, ООО Ольтекс.

Бути подчеркнула, что в итоге доставили 15 000 масок, 400 литров антисептика, 2000 пар перчаток, а также 13 комплектов игрушек от фабрики «Весна» во все 13 детских домов Кировской области и в городе Кирове.

«Вот оно - единство в трудную минуту, доказательство, что русские своих не бросают», — заключила Мария Бутина.

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