Разработан ПЦР-тест, определяющий штаммы коронавируса

Британские ученые придумали новый способ обнаружения коронавируса с помощью образцов, взятых из носоглотки. Об этом сообщает medRxiv.org.

По данным ученых, анализы, взятые у пациентов на поздних стадиях коронавируса по методу полногеномного секвенирования, часто содержат низкий уровень вирусной РНК. С помощью же усовершенствованного метода можно обнаружить варианты вируса даже в образцах с низким содержанием РНК.

Новый способ получил название аллель-специфической зондовой ПЦР. Исследование показало, что с его помощью диагностика разных вариантов вируса на 25% точнее. Также он точно определил 95% образцов с разрушенной РНК, в то время как с помощью старого метода удавалось обнаружить лишь 11%.

Ранее сообщалось, что привитый от коронавируса человек является конечным звеном для распространения этой инфекции и предотвращает мутацию вируса. По словам врача Евгения Тимакова, привитые выделяют меньшее количество вируса и не передают его дальше, таким образом для окружающих вирусная нагрузка снижается.