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Обгоревшие тела немецкого дизайнера и его трехлетнего сына нашли в Португалии

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phoebearnold/Instagram

В Португалии нашли тело трехлетнего сына британского стилиста Фиби Арнольд. Об этом сообщает издание The Mirror.

По данным полиции, сожженный автомобиль, в котором были обнаружены мальчик и его отец, дизайнер из Германии Клеменс Вайсшаар, нашли в горах недалеко от деревни Санта-Маргарида-да-Серра рано утром 7 ноября. У мужчины криминалисты зафиксировали огнестрельное ранение в голову.

За неделю до этого мать мальчика обратилась в полицию, поскольку Вайсшаар не вернул ребенка после того, как забрал его на время — пара развелась в июле 2021 года.

Отмечается, что за несколько дней до обнаружения тел в этом районе проводились обыски, но ничего не было найдено. Известно, что Вайсшаар жил в этой местности и имел офис в городе Грандола, примерно в 20 минутах от того места, где были найдены жертвы.

Ранее сообщалось, что в Красноярском районе Астраханской области было обнаружено тело пятилетнего ребенка.

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