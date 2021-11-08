ВТБ запускает упрощенную версию ВТБ Онлайн для клиентов других банков

Клиенты банков смогут бесплатно «протестировать» продукты и сервисы ВТБ в новой упрощенной версии ВТБ Онлайн. В нее входит 25 функций для повседневных платежей и переводов. С ее помощью клиенты других банков смогут получить карту банка и совершать операции до 15 тысяч рублей. В ВТБ ожидают, что в первый год ей воспользуются 750 тысяч клиентов других банков.

«По нашей оценке, в среднем каждый житель России обслуживает свои счета в двух банках. Потенциально эта цифра может быть и выше, но бесплатно «протестировать» финансовые услуги других игроков зачастую крайне сложно. Мы предлагаем клиентам других банков революционно новый подход – теперь вы можете бесплатно воспользоваться нашими базовыми услугами и сервисами, и, если вам все понравится – стать нашим пользователем без ограничений», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

На этапе запуска в ВТБ Онлайн будут доступны 5 финансовых и 20 нефинансовых сервисов. Клиент другого банка сможет бесплатно получить цифровую карту ВТБ или ее физический аналог, бесплатно совершать переводы, оплачивать без комиссии коммунальные услуги, мобильную связь, оплатить штраф ГИБДД, привязать карту другого банка, получить кешбэк за покупки. Также есть возможность оформить заявку на ипотеку, кредит наличными, автокредит и кредитную карту, оформить сим-карту ВТБ Мобайл и арендовать велосипед у «Велобайка».

«Наш новый сервис позволит клиентам других банков мгновенно получить доступ к большинству самых востребованных финансовых продуктов и услуг ВТБ, включая мобильный банк ВТБ Онлайн. Пользователи смогут моментально и бесплатно совершать денежные переводы с карты на карту по России и более чем в 100 стран мира, оплачивать без комиссии коммунальные услуги, мобильную связь, штрафы ГИБДД и многое другое. С появлением новой возможности мы рассчитываем увеличить аудиторию и клиентов – по нашим прогнозам, только за первый год после запуска этот сервис позволит привлечь до 750 тысяч новых пользователей», — заявил член правления ВТБ Святослав Островский.

Для регистрации в ВТБ Онлайн достаточно указать номер телефона, ФИО и дату рождения. После этого пользователь сможет выпустить цифровую Мультикарту с бесплатным обслуживанием. За оплату покупок этой картой ВТБ начислит до 1,5% кешбэка при подключении опции лояльности. Для получения доступа ко всем услугам, пользователю необходимо оформить пластиковую карту. Те, кто пройдет полную идентификацию, получат 1000 рублей на счет после покупки по дебетовой карте.

«ВТБ в рамках цифровой трансформации создает решения, которые являются основой для реализации стратегических целей банка. Один из ее основных приоритетов – возможность обеспечивать 100% доступности финансовых услуг онлайн. Благодаря новому решению, разработанному на основе современного технологического стека, мы предоставляем возможность оценить удобства наших сервисов и клиентам других банков», — сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.