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Посетители ТЦ три часа простояли в пробке на парковке из-за разрядившейся Tesla

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henrylondon1988/Reddit

Посетители торгового центра в Лондоне не смогли въехать на подземную парковку из-за электрокара Tesla, сообщает LADBible. Автомобиль разрядился, перегородил въезд и заставил нервничать других водителей.

Как рассказали свидетели, когда Tesla «заглохла», за ней быстро образовалась пробка из десятка машин, оказавшихся взаперти.

Все это время посетители ждали, пока электрокару организуют зарядку — толкать машину так никто и не решился, как и брать ее на буксир.

Представители торгового центра подтвердили информацию об инциденте. По их информации, пробка рассосалась только через три часа.

«Автомобиль Tesla разрядился около шести часов вечера, въезжая на парковку. Сотрудники торгового центра организовали помощь водителям», — говорится в заявлении.

Ранее Tesla отозвала почти 12 тысяч электромобилей из-за сбоя в программном обеспечении.

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