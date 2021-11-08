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В Екатеринбурге родители школьников вышли к мэрии с критикой дистанционного обучения

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В Екатеринбурге к зданию мэрии вышли около 30 родителей школьников, которые потребовали отменить дистанционное обучение для учащихся 5-10 классов и проверить законность мер, введенных директорами школ на период с 8 по 13 ноября. Об этом сообщило сетевое издание «It' My City.

Родители обеспокоены тем фактом, что нарушается пункт 2 статьи 16 Федерального закона об образовании, в котором отмечена необходимость письменного согласия родителей на дистанционное обучение. Побеседовать с горожанами вышел начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

«Мы отвечаем за здоровье и будущее детей, а школа по факту перекладывает свою ответственность на плечи родителей. Мы требуем, чтобы наши права соблюдались. Мы хотим, чтобы была реализована схема смешанного обучения», — обратилась к нему одна из родительниц по имени Ольга.

Еще одной претензией родителей стала дискриминация учеников, поскольку дистанционно учатся дети с 5-го по 11-й классы, тогда как учащиеся с 1-го по 4-й продолжают ходить в школу. Также некоторые взрослые потребовали продемонстрировать показатели заболеваемости учащихся, поскольку ранее только при 20% заболевших класс полностью отправлялся на «дистанционку».

Как отметил Шевченко, департамент образования лишь формирует рекомендации для школ, которые она вправе исполнять, исходя из сложившейся обстановки. Ведомство донесет характер мер до директоров учебных заведений. Чиновник отметил, что смешанное обучение возможно в случае, если конкретная школа может такое организовать.

«Не хочу, чтоб дети были лишены самого главного — своего детства. Счастливого детства, когда они могут радоваться, наслаждаться жизнью. А их в данный момент этого лишили. Запретили встречаться со своими сверстниками, общаться. Для этого мы, родители и вышли, чтобы наши дети продолжили получать образование очно, как мы и решили», — объяснил изданию Сергей, один из пришедших родителей.

Ранее в Свердловской области с 4 ноября несовершеннолетних граждан перестали пускать в торговые центры.

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