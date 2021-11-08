Осужденный за шпионаж Уилан пытался получить сведения об обучающихся в вузе ФСБ

Осужденный за шпионаж против России гражданин США, Великобритании и ряда других стран Пол Уилан пытался получить информацию о студентах вуза ФСБ. Об этом сообщил в суде в Нижнем Новгороде представитель прокуратуры, передает ТАСС.

Отмечается, что уже тогда Уилан был сотрудником разведслужбы Министерства обороны США. Американец не смог завершить задуманное, поскольку его задержали сотрудники органов безопасности.

Соответствующее заявление представитель прокуратуры сделал во время прений сторон по ходатайству о выдаче Уилана Соединенным Штатам для отбытия наказания.

Ранее сообщалось, что УФСИН по Мордовии опровергло сообщение о том, что Уилана ударили в колонии.

У Уилана есть гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии. 28 декабря 2018 года его задержали сотрудники ФСБ России в Москве при проведении шпионской акции. В дальнейшем в отношении американца было заведено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»)». Столичный суд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.