Россиянам назвали продукты, защищающие печень от опасных болезней

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, какие продукты могут улучшить работу печени и защитить ее от опасных заболеваний. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Макиша подчеркнула, что в первую очередь в рацион стоит включить куриное яйцо.

«Вареное яйцо очень полезно для работы печени, потому что желток содержит определенные жиры — фосфолипиды и лецитин, которые являются гепатопротекторами, — веществами, защищающими клетки печени. В то же время яйцо дает легкий желчегонный эффект и снабжает орган компонентами, из которой клетки печени строятся», — отметила диетолог.

По ее словам, чтобы защитить печень от воздействия алкоголя следует начать употреблять томаты и все производные: томатную пасту, сок из томатов и сырые помидоры. Эти продукты содержат ликопин – пигмент, который защищает печень от этилового спирта.

Она также посоветовала добавить в рацион микс из различных овощей, мясо, рыбу и цитрусовые.

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