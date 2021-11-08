В ДТП на Сахалине половина разорванного тела пешехода влетела в лобовое стекло машины

На Сахалине в ночь на 8 ноября произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась около полуночи в Долинском районе, на 38-м км трассы Южно-Сахалинск - Оха. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Автомобиль Тойота Sprinter сбил мужчину, который шел в попутном направлении, после сильного удара пешеходу оторвало ноги. Половина тела через лобовое стекло влетела в салон к водителю, из-за этого он потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в машину такси Toyota Corolla Runx.

Виновнику ДТП пришлось выталкивать тело жертвы из салона обратно через разбитое лобовое стекло, чтобы покинуть автомобиль.

Также пострадала пассажирка Runx. Она доставлена в центральную районную больницу для обследования.