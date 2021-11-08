Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость COVID-19 04:36
Комментатор Орлов призвал забыть о Кокорине и назвал его ленивым 04:36
Тюменский кот-долгожитель попал в Книгу рекордов России 04:20
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой неделе не ляжет снег 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти по снегу, толкая впереди... 04:10
Тренер ЦСКА Березуцкий недоволен Чаловым и ищет ему замену 04:07
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение антидопинговых правил 03:50
Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз Восток» Китаем 03:46
«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США по выдаче виз... 03:45

Россиянам объяснили, как бороться с телефонной рекламой

close
100%
Depositphotos

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что согласно Федеральному закону «О персональных данных», телефонные собеседники перед тем, как озвучить рекламное предложение, должны получить ваше разрешение. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Вы можете сообщить звонящему, что ведете запись звонка и попросить разъяснить, кому осуществляется звонок, а далее — откуда у звонящего персональные данные, и почему коммерческое предложение озвучено без разрешения», — отметил Кашкин.

Он отметил, что после нескольких таких разговоров в колл-центре ваш номер внесут в «черный список».

По словам Кашкина, также можно заблокировать номер навязчивой рекламы через контекстное меню телефона.

Ранее директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков заявил, что номер телефона уже давно является такими же персональными данными, как имя-фамилия и паспортные данные. Кусков указал, что на черных рынках продаются данные номеров ГИБДД, кредитных историй, паспортных столов, а также данные сотовых операторов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть