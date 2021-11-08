Россиянам объяснили, как бороться с телефонной рекламой

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что согласно Федеральному закону «О персональных данных», телефонные собеседники перед тем, как озвучить рекламное предложение, должны получить ваше разрешение. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Вы можете сообщить звонящему, что ведете запись звонка и попросить разъяснить, кому осуществляется звонок, а далее — откуда у звонящего персональные данные, и почему коммерческое предложение озвучено без разрешения», — отметил Кашкин.

Он отметил, что после нескольких таких разговоров в колл-центре ваш номер внесут в «черный список».

По словам Кашкина, также можно заблокировать номер навязчивой рекламы через контекстное меню телефона.

Ранее директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков заявил, что номер телефона уже давно является такими же персональными данными, как имя-фамилия и паспортные данные. Кусков указал, что на черных рынках продаются данные номеров ГИБДД, кредитных историй, паспортных столов, а также данные сотовых операторов.