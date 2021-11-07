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Россиянам рассказали, как жить в квартире с зараженным COVID-19 и не заболеть

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин раскрыл правила уборки квартир, в которых проживают заболевшие коронавирусом. Об этом пишет Life.

В случае, если больной живет не один, его нужно изолировать, а его родным соблюдать все меры защиты. В комнате заболевшего проводить дезинфекцию бесполезно, а заходить в нее нужно только в респираторе и защитном костюме. После этого средства защиты нужно аккуратно снять, а затем также продезинфицировать.

«В первую очередь это респиратор достаточного класса защиты FFP2-FFP3, маска вас не защитит. Но больному нужно находиться в маске», — заявил Дубинин.

Заболевшему в любом случае придется вместе с остальными пользоваться кухней и санузлом, здесь важно помнить о проветривании помещений, уточнил врач. В местах общего пользования уборку стоит начинать с контактных поверхностей — дверей, дверных ручек, столов, столешниц. После этого нужно вымыть санузел целиком.

Для такой уборки применяют не привычную нам бытовую химию, а дезинфектанты, рекомендованные Роспотребнадзором для борьбы с коронавирусом. В основном применяются четвертичные аммониевые соединения.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, чего нельзя делать перед ПЦР-тестом.

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