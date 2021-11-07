В Екатеринбурге перепутали якутского шамана Габышева с коллегой из Бурятии

Задержанным в Екатеринбурге шаманом оказался некий Дылык Хан из Улан-Удэ, а не его якутский коллега Александр Габышев, как сообщалось ранее. Об этом пишет газета «Вечерние ведомости» со ссылкой на источники.

По их данным, задержанного зовут Николай Дылыков, он сейчас находится в психиатрической больнице в Екатеринбурге.

Ранее задержанный опубликовал видео, где сообщил, что у полиции к нему «возникли вопросы».

7 ноября источник в правоохранительных органах сообщил, что Александра Габышева, который называет себя шаманом, задержали в Екатеринбурге и поместили в психбольницу.

В марте 2019 года Габышев отправился в пеший поход из Якутии в Москву, который должен был продлиться два года. Сам Шаман заявил, что «шел изгонять Путина». Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В прошлом году Габышев был признан опасным для себя и окружающих. Данное решение было принято медицинской комиссией психиатрической клиники после заявления мужчины об отказе от дальнейшей госпитализации. Сформированная комиссия «в ускоренном порядке» выдала заключение об опасности Габышева.

В этом году якутский суд назначил Габышеву принудительное лечение. Мужчину признали виновным в применении силы к сотруднику Росгвардии. Его обязали в принудительном порядке пройти лечение с интенсивным наблюдением. Адвокат шамана не согласился с решением суда.