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Депутат Выборный назвал эффективный способ борьбы с мигрантами-правонарушителями

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Чтобы решить проблему преступности среди мигрантов в России, необходимо чтобы существовала неотвратимость наказания, заявил в беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Одно из лучших лекарств — институт неотвратимости наказания. Чтобы каждый, кто к нам приезжает, понимал, что в случае совершения какого-либо правонарушения, тем более влекущего уголовно-правовые последствия, он в обязательном порядке будет нести уголовное наказание и путь в Россию ему будет закрыт на многие годы, то, я думаю, таких правонарушений будет намного меньше», — считает Выборный.

И хотя за нарушение российских законов предусмотрено выдворение мигрантов за пределы РФ, сегодня важно сместить акценты на правоприменительную практику, убежден депутат.

«Как мы видим, многие мигранты или не знакомы с этими правилами или знают, но сознательно нарушают законы. Есть и те, кто изначально имеют намерения приехать в Россию, совершить какое-либо правонарушение, незаконно обогатиться и так далее. Вот в этой связи нам еще необходимо будет поработать в плане установления мощной превенции, которая бы для таких граждан поездку в Россию или ограничивала, или за ними был бы установлен соответствующий контроль, при котором даже мысли похулиганить не было», — отметил Выборный.

Среди мер, необходимых для профилактики преступности, политик также назвал геномную регистрацию трудовых мигрантов, которую недавно предложил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Благодаря ДНК, в случае совершения преступления, можно будет оперативно устанавливать виновных и привлекать к ответственности. На мой взгляд, это одна из мер, которая заслуживает внимания и проработки, реализации в виде законопроекта и принятия закона», — заявил Выборный.

Ранее в подмосковном Домодедово произошла массовая драка с участием местных жителей и мигрантов. В ходе конфликта были также слышны выстрелы. Прокуратура взяла на контроль проверку инцидента.

31 октября конфликт также произошел в подмосковном Лыткарино, где группа неизвестных, предположительно выходцев с Кавказа, избила мужчину, сделавшего им замечание.

В четверг, 4 ноября, большой общественный резонанс вызвало нападение четырех уроженцев Азербайджана на мужчину с ребенком в Новой Москве. В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего».

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