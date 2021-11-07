Кадыров назвал недопустимыми угрозы в адрес Симоньян

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что провел телефонный разговор с главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа (обратите внимание — один на один), поговорили о том, что правильно, а что нет. И я, и Маргарита едины во мнении, что Кавказ — это прекрасный край, который подарил России замечательных людей», — заявил Кадыров.

Он также обратился к интернет-сообществу с призывом не набрасываться на Симоньян с угрозами и оскорблениями.

«Такое поведение ни в коем случае недопустимо. Есть мнение — высказывайте и аргументируйте, но не переходите рамки разумного», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров обратился к администрации президента Российской Федерации с призывом принять меры в отношении СМИ, которые подчеркивают национальность преступников в публикациях.