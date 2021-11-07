В подмосковном Домодедово произошла массовая драка с применением оружия

В подмосковном Домодедово произошла массовая драка, сообщает Telegram-канал Mash.

В ходе конфликта один из участников выстрелил в воздух из пневматического пистолета.

По данным местного паблика «ВКонтакте», драка произошла на улице Гагарина, около дома №50. Со слов очевидцев, около 50 человек «неславянской национальности» избили 15 местных жителей.

«Местные ребята быстро собрали 15 человек, поехали решать вопрос. По приезде увидели подростков, начали цивилизованного общаться, выяснять что произошло. Те в свою очередь тянули время. К ним приехала подмога в виде нескольких приор, как минимум одна из них начала давить людей, к ним подошло еще какое то количество из-за дома. С их стороны пошли в ход травматические пистолеты и ножи», — говорится в публикации.

По данным RT, по факту драки полиция организовала проверку.