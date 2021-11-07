Тюменка обнаружила в даркнете «сборище педофилов»

Жительница Тюмени после произошедшего в городе летом убийства восьмилетней школьницы решила обезопасить своих детей и нашла форум педофилов. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.

«Мне посоветовали скачать анонимный браузер: мол, он поможет найти скрытые сайты. Я так и сделала, и наткнулась на форум, где просто сборище педофилов! Они обсуждают там наших детей и что хотели бы с ними сделать!» — рассказала женщина.

По ее словам, у нее до сих пор не укладывается в голове, с какой легкостью педофилам удается обмениваться опытом. Пользователи форума делятся своими желаниями, советуют, как влюбить в себя детей, поздравляют друг друга с педоименинами (день осознания себя педофилом), советуют, как защититься от «педоборцев».

Количество участников чата и разнообразия тем шокировал собеседницу URA.RU. До этого она не знала, что для подобных переписок достаточно установить общедоступную программу.

Агентство отмечает, что администраторы чата также поддерживают ресурс, на котором публикуются статьи педофилов. В одном из текстов говорилось о том, что педофилия — это не преступление, а особенность личности.

Ранее в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. В конце июня она ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. Тело ребенка обнаружили 19 августа.