Американского политтехнолога судят за передачу Данченко данных о «российском вмешательстве»

Американского политтехнолога, сторонника Демократической партии и участника президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году, Чарльза Долана-младшего судят за передачу Игорю Данченко «досье Стила», сообщает газета The Washington Post.

Согласно обвинительному заключению, Долан, который в течение восьми лет до 2014 года занимался поддержанием «международных контактов» c Российской Федерацией, передал российскому аналитику Игорю Данченко досье, в котором содержатся данные о якобы российском вмешательстве в президентские выборы в США 2016 году.

Кроме того, из-за предполагаемых связей с российскими властями, Долана обвиняют в передаче сведений об увольнении Пола Манафорта — руководителя избирательной кампании Дональда Трампа — до того, как эти сведения стали частью расследования Минюста США.

Ранее российского аналитика Данченко освободили под залог в США.

Арест мужчины является частью расследования, проводимого спецпрокурором США Джоном Даремом, по выяснению обстоятельств, которые побудили американские спецслужбы следить за избирательным штабом Трампа во время предвыборной гонки 2016 года.

В отношении штаба Трампа велось расследование на предмет его возможных связей с Россией. Впоследствии спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал «российское дело». В своем итоговом докладе он подтвердил обвинения спецслужб в адрес России в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы, но не нашел свидетельств «сговора» Трампа с Москвой (наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме).