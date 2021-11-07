Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили с сестрами и вернули... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси в «Барселону» 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции более триллиона... 05:03
Водолазное судно вышло к потерпевшему бедствие контейнеровозу Rise Shine 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от наркозависимости 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть без вреда для здоровья 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость COVID-19 04:36

Американского политтехнолога судят за передачу Данченко данных о «российском вмешательстве»

close
100%
Игорь Данченко/Facebook

Американского политтехнолога, сторонника Демократической партии и участника президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году, Чарльза Долана-младшего судят за передачу Игорю Данченко «досье Стила», сообщает газета The Washington Post.

Согласно обвинительному заключению, Долан, который в течение восьми лет до 2014 года занимался поддержанием «международных контактов» c Российской Федерацией, передал российскому аналитику Игорю Данченко досье, в котором содержатся данные о якобы российском вмешательстве в президентские выборы в США 2016 году.

Кроме того, из-за предполагаемых связей с российскими властями, Долана обвиняют в передаче сведений об увольнении Пола Манафорта — руководителя избирательной кампании Дональда Трампа — до того, как эти сведения стали частью расследования Минюста США.

Ранее российского аналитика Данченко освободили под залог в США.

Арест мужчины является частью расследования, проводимого спецпрокурором США Джоном Даремом, по выяснению обстоятельств, которые побудили американские спецслужбы следить за избирательным штабом Трампа во время предвыборной гонки 2016 года.

В отношении штаба Трампа велось расследование на предмет его возможных связей с Россией. Впоследствии спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал «российское дело». В своем итоговом докладе он подтвердил обвинения спецслужб в адрес России в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы, но не нашел свидетельств «сговора» Трампа с Москвой (наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть