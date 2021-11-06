Умер мужчина, которому стало плохо на акции в поддержку Саакашвили

В клинике скончался мужчина, которому стало плохо во время акции у Руставской тюрьмы в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».

Издание отмечает, что сразу после того как мужчине стало плохо, за ним приехал автомобиль скоро помощи и доставил его в медицинское учреждение.

«Мужчина был госпитализирован в клинику, но его не удалось спасти», — говорится в публикации.

Причина смерти мужчины не уточняется.

Ранее руководитель грузинской партии «Единое национальное движение» Ника Мелия заявил, что оппозиция выдвинула ультиматум властям Грузии. Они должны за 24 часа перевести экс-президента республики Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, в ином случае оппозиционеры призовут к масштабному митингу 8 ноября в Тбилиси на площади Свободы.

Саакашвили оказался в грузинской тюрьме 1 октября после возвращения на родину. В Грузии в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым он уже заочно признан виновным. При этом сам Саакашвили считает себя «политическим заключенным» и с момента заключения объявил голодовку. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщают об ухудшении его здоровья.