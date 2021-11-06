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В Казани тиктокерша спровоцировала скандал, показав ягодицы на фоне мечети

В Казани блогерша из соцсети TikTok показала на камеру свои ягодицы на фоне мечети, сообщает KazanFirst.

На кадрах девушка, которую, по данным издания, зовут Дарья Пепеляева, стоя на фоне известной в городе мечети Кул-Шариф, демонстрирует свои ягодицы в обтягивающих лосинах.

В соцсетях блогершу обвинили в неуважении к культуре и традициям местных жителей. Некоторые даже призвали привлечь девушку к ответственности за оскорбление чувств верующих, после чего девушка удалила ролик.

Ранее блогерша Ирина Волкова, которую задержали за публикацию видео в стрингах на фоне Исаакиевского собора, извинилась за свои действия.

Девушка сказала, что «заигралась» в блогера и делала фотографии «без ума». Она добавила, что такое больше никогда не повторится, а все фотографии будут удалены. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не стал избирать меру пресечения и отпустил Волкову. Прокуратура выразила протест в связи с этим решением.

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