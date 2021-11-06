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Кадыров раскритиковал СМИ за хайп «на кавказцах»

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к администрации президента Российской Федерации с призывом принять меры в отношении СМИ, которые подчеркивают национальность преступников в публикациях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня из тысяч преступлений, совершенных в разных уголках страны разными людьми, СМИ специально выбирают только те, где можно упомянуть уроженцев республик СКФО в негативном свете и начинают мусолить эту тему», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что если не предпринять в данной ситуации какие-либо меры, «вырастет целое поколение, которое будет думать, что Кавказ — это отдельное государство».

По мнению главы Чеченской Республики, к этому вопросу «давно пора подключить спецслужбы». Он отметил, что «зачинщиков и провокаторов не трудно найти, но это нужно сделать до тех пор, пока их не найдет оскорбленный ими до предела человек и не совершит преступление, защищая свою честь и достоинство».

Пост Кадырова стал ответом на публикацию главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян в Telegram, в котором она прокомментировала избиение мужчины в Новой Москве. Она назвала инцидент «позорищем» и предположила, что подобные происшествия с участием «лиц кавказской национальности» приведут к тому, что «в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро».

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