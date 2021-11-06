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В Липецкой области мужчина зарезал 20-летнюю беременную падчерицу

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Depositphotos

В Липецкой области 49-летний мужчина зарезал 20-летнюю беременную падчерицу во время ссоры. Об этом сообщает «Вести Липецк».

Отмечается, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и падчерицей возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес девушке четыре удара ножом в область сердца.

Девушка, находящаяся на последних сроках беременности, умерла на месте. Отчим задержан, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Москве 48-летний курьер Ozon Олег Кравец был зарезан после конфликта со своим коллегой, 42-летним Сергеем Евсиковым, сообщает Telegram-канал 112.

Сергей в свой выходной выпивал дома и спорил с незнакомым ему до этого дня Олегом в рабочем чате. Коллеги поссорились и решили выяснить отношения по-мужски около дома Евсикова. К этому моменту Сергей уже был сильно пьян и вышел к Олегу с ножом.

Курьеры устроили драку около подъезда, а Сергей решил ударить своего противника ножом в грудь. Кравец скончался от полученных травм до приезда врачей, а его убийца пошел домой.

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