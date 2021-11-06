Депутат Госдумы поблагодарила сотрудников «красной зоны» за работу

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева 5 ноября посетила госпиталь для ветеранов войн в Екатеринбурге, где развернута одна из самых крупных «красных зон» в регионе. Депутат вместе с волонтерами акции «Мы вместе» поблагодарила медиков за самоотверженную работу в пандемию и передала подарки для всего персонала.

«Я приятно удивлена участием наших партнеров – фирмы «Некрасово». Они подготовили такой объем продукции! Там пироги, пирожные, сыры и другая молочная продукция. Врачи в шоке в хорошем смысле этого слова. Все вкусное, свежее, горячее. Мы просто говорим спасибо врачам! Мы видим, что медикам приятно, они нас искренне поблагодарили и пожелали никогда не попадать в такие госпитали, не болеть, быть здоровыми! В непростой период, в очередную волну пандемии, важно помогать друг другу, чувствовать рядом плечо. Мы ежедневно помогаем здравоохранению, и они это замечают. Будем продолжать. Вместе справимся!», – сказала Рябцева.

На протяжении последних полутора лет волонтеры доставляют продукты питания и лекарства гражданам, находящимся на самоизоляции, оказывают помощь в медицинских учреждениях и колл-центрах, ведут просветительскую деятельность о вакцинации и многое другое.

Присоединиться к акции, помочь ресурсами или стать волонтером может каждый желающий на сайте МЫВМЕСТЕ.РФ. Откликнуться на волонтерские вакансии также можно на сайте ДОБРО.РФ.