Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России... 06:26
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении к российским спортсменам 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную серию... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются в эффективности демократии 06:11
В Подмосковье задержали «закладчика» с 20 кг мефедрона 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу в матче... 05:58
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной боли 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается «еврозима» 05:45

На Украине от коронавируса скончался бывший и. о. премьер-министра Звягильский

close
100%
Валентин Соболев/ ТАСС

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины и экс-депутат Верховной рады Ефим Звягильский умер от осложнений, связанных с COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.UA».

«Это один из самых известных политиков из Донецка. Многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка, и.о. премьер-министра Украины в 1993-1994 годах, нардеп многих созывов Верховной рады», — указано в сообщении.

Ефим Звягильский родился 20 февраля 1933 года в Сталино (ныне Донецк). Являлся директором шахтоуправления «Куйбышевская». В период с ноября 1979 по ноябрь 1992 года был директором «Шахты им. А. Ф. Засядько». В 2012 и 2014 годах открывал первые заседания новоизбранной Рады как самый старший депутат.

Ранее сообщалось, что в результате осложнений коронавирусной инфекции в возрасте 56 лет скончался депутат Госдумы России пятого и шестого созывов от Башкирии Иршат Фахритдинов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть