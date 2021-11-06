На Украине от коронавируса скончался бывший и. о. премьер-министра Звягильский

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины и экс-депутат Верховной рады Ефим Звягильский умер от осложнений, связанных с COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.UA».

«Это один из самых известных политиков из Донецка. Многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка, и.о. премьер-министра Украины в 1993-1994 годах, нардеп многих созывов Верховной рады», — указано в сообщении.

Ефим Звягильский родился 20 февраля 1933 года в Сталино (ныне Донецк). Являлся директором шахтоуправления «Куйбышевская». В период с ноября 1979 по ноябрь 1992 года был директором «Шахты им. А. Ф. Засядько». В 2012 и 2014 годах открывал первые заседания новоизбранной Рады как самый старший депутат.

Ранее сообщалось, что в результате осложнений коронавирусной инфекции в возрасте 56 лет скончался депутат Госдумы России пятого и шестого созывов от Башкирии Иршат Фахритдинов.