Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России... 06:26
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении к российским спортсменам 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную серию... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются в эффективности демократии 06:11
В Подмосковье задержали «закладчика» с 20 кг мефедрона 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу в матче... 05:58
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной боли 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается «еврозима» 05:45

В МВД сообщили о троих пострадавших в драке в Лыткарино

В подмосковном Лыткарино в драке пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Речь идет об инциденте, произошедшем 31 октября. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные избивают мужчину на улице Ленина в Лыткарино. Нападение на местного жителя было совершено якобы после того, как он попросил убрать за собой пустые бутылки. Пострадала также соседка, которая вступилась за мужчину.

«Полицейские, прибыв на место, установили, что между группой лиц произошел конфликт, в результате которого три человека обратились в медицинское учреждение за помощью», — сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В Telegram-канале прокуратуры уточняется, что мужчине «из хулиганских побуждений были причинены телесные повреждения», его госпитализировали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»), которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

По информации МВД, на мужчину совершили нападение четыре человека, трое из них являются гражданами России, один из ближнего зарубежья.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах избиения мужчины из-за сделанного замечания в подмосковном Лыткарине и забрать дело из полиции при наличии оснований к этому.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть