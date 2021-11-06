Порошенко заявил, что украинцы «сбросили розовые очки» по поводу Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире YouTube-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил, что украинцы «сбросили розовые очки» по поводу действующего главы государства Владимира Зеленского.

«Народ уже сбросил розовые очки, и та надежда, которую они лелеяли в 2019 году, связанную с Зеленским, полностью сменилась разочарованием», - сказал он.

Результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова, показали, что Зеленский является лидером электоральных симпатий украинцев. За него выразили готовность проголосовать 26% избирателей, за Порошенко — 14%.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование и выяснил, что почти 57% украинцев не одобряют деятельность президента страны Владимира Зеленского. Согласно исследованию, положительно оценивают работу главы государства только 28,2% респондентов, что на 1,1% ниже июльских показателей.