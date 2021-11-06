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Не менее 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне

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В африканском государстве Сьерра-Леоне произошел взрыв в результате столкновения бензовоза с грузовиком. Об этом сообщила мэр столицы Фритауна Ивонн Аки-Савьерр.

Инцидент произошел в жилом квартале Веллингтон.

«По слухам, погибло более 100 человек. Размер материального ущерба неизвестен», — написала мэр города в Facebook. Также она выразила соболезнования родным погибшим.

Отмечается, что после столкновения двух грузовиков местные жители подбежали собрать топливо, вытекающее из бензовоза. В этот момент произошел взрыв. Пожар охватил магазины и ближайшие жилые дома, передает Daily Sabah.

Ранее сообщалось, что два взрыва прогремели рядом с военным госпиталем в Кабуле, после чего началась стрельба. В результате погибли 23 человека, 50 пострадали.

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