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В ЕАО создадут новые бригады «cкорой» после ухода медиков, отказавшихся от вакцинации

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В городе Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО) сформируют новые бригады скорой помощи после увольнения сотрудников, которые отказались вакцинироваться от Covid-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального правительства.

В заявлении сказано, что в область для решение ситуации направили представителя главного внештатного специалиста Минздрава РФ по скорой медицинской помощи. Подчеркивается, что население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью.

Новые бригады сформируют за счет перераспределения действующих работников и привлечения дополнительных специалистов.

Ранее стало известно, что в российском городе Облучье работники скорой уволились, не захотев прививаться от COVID-19. Медики будут работать до 15 ноября, после чего заберут трудовые книжки.

Ситуацию в регионе и увольнение медперсонала прокомментировали в департаменте информационной политики губернатора и правительства Еврейской АО. Там подчеркнули, что уйти с работы при отсутствии желания вакцинироваться — это законное право. Не согласились вакцинироваться работники двух филиалов «скорой» Облучья и Пашково.

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