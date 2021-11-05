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У президента Чехии диагностировали цирроз печени

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Ondrej Deml/CTK Photo/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан страдает хроническим заболеванием, у него диагностирован цирроз печени и в желудок введен питательный зонд для кормления. Об этом рассказал член медконсилиума по наблюдению за здоровьем президента хирург Павел Пафко, сообщает РИА «Новости».

«Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками», — сказал он.

По словам врача, сроки нахождения зонда в организме Земана зависят от того, насколько президент будет следовать режиму питания, который предписали ему врачи. Пафко добавил, что говорить о сроках выписки чешского президента из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, где он проходит лечение, пока рано, так как это может занять до четырех недель.

Земан попал в больницу 10 октября. Причиной госпитализации главы государства были осложнения, сопровождающиеся его хроническим заболеванием. Он госпитализирован после того, как были проведены парламентские выборы.

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