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Опубликовано видео допроса одного из подозреваемых в нападении в Новой Москве

Следственный комитет опубликовал видео допроса одного из подозреваемых, который принимал участие в нападении на отца четырехлетнего ребенка в Новой Москве.

В видеоролике задержанный рассказывает, что не понимает причин своего задержания и никаких преступлений не совершал.

Ранее один из нападавших назвал причину конфликта. Своей версией произошедшего поделился и пострадавший Александр Жиловников.

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов осудил эту потасовку, заявив, что нельзя допускать попыток разжигания розни в связи с этим инцидентом.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ЧП.

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