Россиянка была признана самой красивой девочкой Евразии

На конкурсе красоты и талантов Best Children of Eurasia 2021, который проходил в Турции, первое место заняла девятилетняя россиянка Еванжелина Мельникова. Об этом пишет ТАСС.

Чтобы бороться за титул самой красивой девочки Евразии было отобрfно 20 участниц из разных стран мира.

Самой красивой девочкой Евразии признали девятилетнюю россиянку



Первое место на конкурсе красоты и талантов Best Children of Eurasia 2021, который проходил в турецкой Анталье, заняла россиянка Еванжелина Мельникова. Об этом сообщили в пресс-службе Little Miss World Russia. pic.twitter.com/Z03q1rDNL3 — ГлавТвит (@GlavTW) November 5, 2021

Это не первая победа Еванжелины Мельниковой. В 2020 году она выиграла Гран-При конкурса Little Miss World Russia, это ей позволило ей представлять страну на международном уровне.

Еванжелина Мельникова занимается балетом. Она уже выполняет поддержку с маэстро Сергеем Филиным. Девочка также получила одну из главных ролей в балете на льду «Золушка». К тому же победительница конкурса участвовала в выступлении с примой Большого театра Ольгой Смирновой.

Девочка также увлекается живописью и играет на фортепиано.