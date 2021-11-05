Аналитика Данченко освободили под залог в США

В США освободили под залог российского аналитика Игоря Данченко, обвиняемого в даче ложных показаний ФБР о связях бывшего президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом у себя в Twitter написала корреспондент телеканала CBS Кэтрин Хэрридж.

Россиянина отпустили из-под стражи с ограничительными условиями под залог в $100 тыc. По информации журналистки, мужчина не будет обязан носить электронный браслет, но при этом ему запретят покидать Вашингтон.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что Данченко должен будет в течение 24 часов сдать паспорт и носить электронный браслет слежения.

До этого гражданину РФ в американском суде было предъявлено обвинение по пяти пунктам обвинения в даче ложных показаний ФБР во время нескольких интервью с агентами в 2017 году.

Арест мужчины является частью расследования, проводимого спецпрокурором США Джоном Даремом, по выяснению обстоятельств, которые побудили американские спецслужбы следить за избирательным штабом Трампа во время предвыборной гонки 2016 года.

В отношении штаба Трампа велось расследование на предмет его возможных связей с Россией. Впоследствии спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал «российское дело». В своем итоговом докладе он подтвердил обвинения спецслужб в адрес России в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы, но не нашел свидетельств «сговора» Трампа с Москвой (наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме).