В Великобритании поймали некрофила, который работал в больнице

В Великобритании, в городе Мейдстоун, полиция задержала работника местной больницы, 67-летнего Джеймса Фуллера, который признался в убийстве двух женщин 34 года назад, а также в насилии над телами умерших пациентов, сообщает телеканал Sky News.

Дэвид Фуллер признался в убийстве двух девушек — Венди Нелл и Кэролайн Пирс, которых он убил, а затем изнасиловал в 1987 году. Кроме того, Фуллера, который работал электриком и инженером в местной больнице, обвинили в сексуальном насилии над более чем 80 телами умерших в больнице женщин.

«Контролируемый сексуальный девиант, который охотился на молодых женщин и получал сексуальное удовлетворение от насилия над их мертвыми телами», — гласит описание медэкспертизы Фуллера в суде.

По мнению британской полиции, Фуллер может быть признан самым опасным преступников в Великобритании.

Доказать вину Фуллера стало возможным благодаря развитию технологий исследования ДНК. Дэвиду Фуллеру грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Ранее стало известно, что британки массово бойкотируют ночные клубы из-за случаев подмешивания наркотиков.