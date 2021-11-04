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112: один человек погиб в результате стрельбы в подмосковных Химках

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Depositphotos

В подмосковных Химках произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, сообщает Telegram-канал 112.

По предварительной информации, инцидент произошел в Химках, на улице Шевченко. Местные жители, которые стали свидетелями конфликта, рассказали, что после стрельбы четыре человека сели в черный Mercedes и скрылись с места происшествия.

Как пишет Telegram-канал 112, в городе введен план «Перехват».

Ранее стало известно, что в Асбесте (Свердловская область) неизвестный обстрелял из ружья машину врача-реаниматолога, лечившего пациентов с коронавирусом, а также корпус инфекционного отделения больницы №1. По предварительной информации, стрельбу мог открыть родственник умершего от коронавируса пациента.

В региональном МВД подтвердили факт стрельбы. По словам начальника пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, по факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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