Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экономист Масленников посоветовал купить новогодние подарки в ноябре 00:19
Ветеран: НАТО готовится к ядерной войне с Россией 00:11
Санду заявила, что цена на газ в Молдавии выросла не сильно 04.11.2021, 23:59
Глава ДНР рассказал, при каких условиях ополченцы готовы напасть... 04.11.2021, 23:54
Футболисты «Спартака» не преклонили колено перед матчем Лиги... 04.11.2021, 23:48
Госдеп предложил $10 млн за данные о лидерах о хакерской... 04.11.2021, 23:40
Звезда сериала «Сыны анархии» Уильям Лакинг умер в возрасте 80 лет 04.11.2021, 23:29
Игрок «Колорадо» Ничушкин готов судиться с WADA из-за возможной... 04.11.2021, 23:27
112: один человек погиб в результате стрельбы в подмосковных Химках 04.11.2021, 23:24
Билялетдинов о работе Гисдоля в «Локомотиве»: сейчас... 04.11.2021, 23:19

Американский суд назначил залог в $100 тыс. за освобождение Данченко

close
100%
Игорь Данченко/Facebook

Суд постановил назначить залог в $100 тыс. за освобождение аналитика Игоря Данченко, обвиняемого в даче ложных показаний ФБР о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, мужчина должен будет в течение 24 часов сдать паспорт и носить электронный браслет слежения, который ему выдадут в скором времени.

Прокуратура при этом заявила, что не требует, чтобы задержанный находился под стражей, а его арест объяснили «утечкой в прессу».

Суд на выходцем из России Данченко проходит в американском городе Александрии. Мужчине было предъявлено обвинение по пяти пунктам обвинения в даче ложных показаний ФБР во время нескольких интервью с агентами в 2017 году.

Его арест является частью расследования, проводимого спецпрокурором США Джоном Даремом, по выяснению обстоятельств, которые побудили американские спецслужбы следить за избирательным штабом Трампа во время предвыборной гонки 2016 года.

В отношении штаба Трампа велось расследование на предмет его возможных связей с Россией. Впоследствии спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал «российское дело». В своем итоговом докладе он подтвердил обвинения спецслужб в адрес РФ в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы, но не нашел свидетельств «сговора» Трампа с Москвой (наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть