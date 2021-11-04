Американский суд назначил залог в $100 тыс. за освобождение Данченко

Суд постановил назначить залог в $100 тыс. за освобождение аналитика Игоря Данченко, обвиняемого в даче ложных показаний ФБР о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, мужчина должен будет в течение 24 часов сдать паспорт и носить электронный браслет слежения, который ему выдадут в скором времени.

Прокуратура при этом заявила, что не требует, чтобы задержанный находился под стражей, а его арест объяснили «утечкой в прессу».

Суд на выходцем из России Данченко проходит в американском городе Александрии. Мужчине было предъявлено обвинение по пяти пунктам обвинения в даче ложных показаний ФБР во время нескольких интервью с агентами в 2017 году.

Его арест является частью расследования, проводимого спецпрокурором США Джоном Даремом, по выяснению обстоятельств, которые побудили американские спецслужбы следить за избирательным штабом Трампа во время предвыборной гонки 2016 года.

В отношении штаба Трампа велось расследование на предмет его возможных связей с Россией. Впоследствии спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал «российское дело». В своем итоговом докладе он подтвердил обвинения спецслужб в адрес РФ в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы, но не нашел свидетельств «сговора» Трампа с Москвой (наличие которого опровергали и в Кремле, и в Белом доме).