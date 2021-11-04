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Россиян предупредили об усилении опасных климатических явлений

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В ближайшие годы Россию ждет усиление опасных климатических явлений, заявили эксперты газете «Вечерняя Москва».

«Для северо-запада страны будут характерны аномальные ветра, штормы, аномальные выпадения осадков, резкие изменения погоды. Восток пострадает от наводнений, а на юге России будут засухи и сильная жара», — предупредил климатолог Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

В Центральной России, по его словам, главной проблемой станут интенсивные осадки и «волны жары». В столице, пояснил он, будут сильные ветра, резкие выпадения осадков в виде снега или дождя.

«Осадков станет не намного больше, но изменится их характер. Один сильный снегопад заменит пять небольших, что значительно хуже для городского хозяйства. Также москвичам стоит подготовиться к волнам жары. Раньше они случались раз в 50 лет. Если глобальное потепление достигнет четырех градусов, аномальная жара будет приходить почти ежегодно», — подчеркнул он, добавляя, рекордно высокие температуры будут фиксироваться примерно раз в три года.

Климатолог Владимир Семенов, в свою очередь, заявил о смещении характерных сроков наступления сезонов.

«Переход температуры через ноль, то есть наступление зимы, весны и осени, будет смещаться. За последние 30 лет зима уже начала наступать позже примерно на две недели. Подобный сдвиг в сторону декабря будет происходить и дальше», — сказал специалист.

Ранее руководитель противопожарного отдела российского отделения «Greenpeace» Григорий Куксин рассказал «Газете.Ru», что изменение климата в России создает благоприятные условия для пожаров, которые могут длиться целый год.

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