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Власти Нью-Йорка предлагают по $100 детям, привившимся от COVID-19

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Depositphotos

Дети в возрасте от 5 до 11 лет, которые привьются от COVID-19, имеют право на выплату в размере $100. Об этом в своем Twitter сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

«Дети от 5 до 11 лет имеют право на получение поощрения в размере $100, если они привьются вакциной от COVID-19 в городском центре вакцинации», — говорится в сообщении .

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что власти готовы со следующей недели начать вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.

По его словам, более 28 млн молодых американцев теперь имеют право на вакцину, которая защитит от COVID-19. Байден добавил, что его администрация готовилась к началу кампании по вакцинации детей с первого дня, и сейчас она готова. Вакцинировать детей будут препаратом, разработанным американским фармпроизводителем Pfizer совместно с немецкой компанией BioNTech, в 20 тыс. пунктах по всей стране, в том числе в школах, больницах и аптеках.

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