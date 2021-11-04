В Киеве переименовали 12 улиц, названных в честь советских деятелей

Несколько улиц столицы Украины переименовали в рамках проводимой в стране кампании по декоммунизации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

«Переименовано 12 улиц и переулков, установлены названия двух площадей, сквера и улицы», - говорится в сообщении.

Так, улица Костюка, переименована в честь ученого, общественного и политического деятеля, ученого-правоведа и профессора Эйхельмана. Улица Павленко будет носить имя Кристины Сушко — одной из самых известных участниц украинской революции 1917–1921 годов, переулку Павленко вернули его историческое название — он стал Молчуновским.

Помимо этого, улицу Народного ополчения переименовали в улицу Святослава Храброго, Молодогвардейскую — в улицу Владимира Сикевича (он был политическим и военным деятелем, полковником Генштаба и генерал-майором царской армии, послом УНР в Венгрии), а Петра Заломова — на Феофила Яновского, Московскую — на Григория Гуляницкого.

Также в Киеве появились площадь Отрадная и Кловская, а также сквер имени Василия Слепыш и улица Николая Костомарова.

Ранее сообщалось, что во Львове демонтировали две последние фигуры Монумента боевой славы Вооруженных Сил СССР. Самыми последними демонтировали фигуры советского воина и Родины-матери. По данным издания, они, как и предыдущие элементы, направились в музей «Территория террора». Уточняется, что на месте бывшего памятника власти запланировали создать сквер памяти героев Украины.