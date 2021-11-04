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Россиянин потребовал миллиард долларов от группы Metallica

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metallica.com

В Арбитражный суд Орловской области мужчина по имени Иван Хохлов направил иск в отношении американской трэш-метал группы Metallica. Информация отмечена в картотеке арбитражных дел.

Хохлов официально пожаловался на коллектив 2 ноября. В сумме исковых требований он указал 1 миллиард долларов. Telegram-канал «Арбитр» разместилтекст заявления, где указаны причины обращения в суд.

«Прошу взыскать задолженность, так как я являюсь автором текстов [группы], музыки, дизайна и названий всех альбомов, а также логотипа Metallica», — объяснил Хохлов.

Помимо денег он запросил «назначить пожизненное содержание с доходов продаж музыки, атрибутики и прочего».

Ранее «Газета.Ru» побеседовала с адвокатом бывшей солистки «Ленинграда» Алисы Вокс, которая подавала против Сергея Шнурова иск о нарушении авторских прав.

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