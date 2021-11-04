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Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Полицейский спас прыгнувшего с Литейного моста в Неву мужчину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 1 ноября.

Капитан полиции Денис Сорокин при патрулировании по радиосвязи услышал сообщение о прыжке в воду человека, которого по течению сносит в сторону Троицкого моста. Правоохранитель направился к набережной Кутузова, бросил в воду буксировочный трос и вытащил тонущего на берег.

Спасенного 33-летнего мужчину направили в больницу.

Ранее сообщалось, что полицейский в Пскове спас 12-летнюю девочку, упавшую с моста. Инцидент произошел 10 октября, на мосту через реку Великую — очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что с моста упала девочка. Ребенка доставили в госпиталь, ее жизни ничего не угрожало.

В конце июля сотрудник полиции спас рухнувшего в колодец ребенка в Новгородской области. Инцидент произошел на улице Заводской Домострой города Малая Вишера.

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