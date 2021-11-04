Врач объяснил, как избавиться от тревожности в нерабочие дни

Во время длинных выходных, чтобы избавиться от тревожности, стоит заняться хобби и теми полезными делами, на которые не было свободного времени. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА «Новости».

«Появление некоторой тревожности во время незапланированных длинных выходных — вполне реальный риск. Кроме ограничения круга общения и общего тревожного информационного фона, развитию этого состояния способствует убывающий день, нехватка солнца, похолодание. Чтобы избежать риска, необходимо поддерживать свое настроение, не давать себе бездельничать и скучать», — объяснил Тяжельников.

Он также порекомендовал составить перечень хороших кинолент (отдельно уделив внимание «веселым» произведениям), почитать отложенные книги и почаще заниматься физической активностью.

«Отправьтесь на экскурсию, на прогулку. <...> Спортивные занятия способствуют выработке множества полезных гормонов, в том числе дофамина, который обеспечивает состояние удовлетворения и поднимает настроение», — подытожил специалист.

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