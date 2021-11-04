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ФСБ Крыма обнародовала материалы по нацистскому преступнику

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Евгений Халдей/РИА «Новости»

Управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю обнародовало в рамках проекта «Без срока давности» материалы в отношении нацистского генерал-полковника, причастного к гибели мирного населения в регионе в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

«Подготовлены к передаче в Музей обороны Севастополя архивные материалы, свидетельствующие о зверствах солдат 17-й армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в период с 1943 по 1944 год», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что нацистского военного арестовали советские войска. Военный трибунал Черноморского флота приговорил его к 25 годам заключения в лагерях в 1947 году в ходе Севастопольского судебного процесса.

Все материалы, касающиеся Йенеке, в том числе постановления о предъявлении ему обвинений, будут переданы в музей.

Ранее ФСБ рассекретила документы, в которых говорилось, что врачи гитлеровской армии в годы оккупации Крыма во время Великой Отечественной войны проводили бесчеловечные эксперименты над советским мирным населением и военнопленными.

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