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Украинец пытался вывезти из страны ценную икону, приклеив ее скотчем к спине

Украинские пограничники и таможенники задержали уроженца Киева, который пытался вывезти приклеенную скотчем к спине икону, а в его автомобиле были обнаружены другие ценности и дорогостоящие предметы старины. Об этом сообщила погранслужба страны на своей станице в Facebook.

Мужчину задержали в Черниговской области в ночь на 2 ноября.

Уточняется, что группа досмотра обнаружила икону Андрея Первозванного в серебряной ризе, которую водитель закрепил клейкой лентой на спине под одеждой. В автомобиле — незадекларированные 1 670 000 рублей и $10 665, элемент старинной посуды с клеймом »Карл Фаберже», а также автограф известного художника Сальвадора Дали с сертификатом. Все находки временно изъяты таможней вместе с автомобилем.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что беженцы из Сирии попали на Украину в грузе с тканями и потеряли из-за своей доверчивости по €7000.

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