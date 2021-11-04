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В России предложили родителям первенцев бесплатно выдавать коляски и автокресла

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В России обсуждается выдача родителям при рождении первенца сертификатов на бесплатное получение самых важных товаров, таких как детские кроватки, автокресла и коляски. Об этом рассказала в беседе с изданием «Вечерняя Москва» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Представительница ассоциации уверена, что имущественная помощь является эффективной мерой поддержки семей с детьми. По ее мнению, реакция молодых родителей на подобные инициативы всегда положительная.

Цицулина указала, что власти выстраивают комплексную программу сопровождения семей и поддержки рождения детей. Специалист уточнила, что есть несколько периодов в родительстве, когда сильно возрастают траты на детей. Во-первых, это при рождении первого ребенка. Во-вторых, при подготовке к школе, особенно при поступлении в первый класс.

Ассоциации предприятий индустрии детских товаров предложила рассмотреть возможность в рамках «социального казначейства» выдавать родителям первенцев самый необходимый набор товаров. Также в ассоциации поддерживают постоянные выплаты на школьников перед началом учебного года.

Ранее правительство РФ утвердило перечень доходов, из которых удерживаются алименты на детей.

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