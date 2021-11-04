Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Промоутер: Джошуа может победить и Фьюри, и Усика 04:18
В Уэльсе 12-летняя девочка родила после изнасилования родным братом 04:17
В разбившемся Ан-12 под Иркутском могли находиться еще два человека 04:14
Клопп: мне не понравилась удаление игрока «Атлетико», не хочу играть против... 04:01
Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства более 17 миллионов... 03:49
Дерматолог Климкина рассказала об участившейся побочке COVID-19 03:48
Чемпион UFC Усман высказался о проведении боя с Чимаевым 03:46
Американская компания отказалась от добычи газа в Черном море, продав долю Румынии 03:36
В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с Covid-19 перестает быть... 03:34
Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в некоторых регионах 03:19

В Подмосковье бизнесмена застрелили в бане

close
100%
Depositphotos

В подмосковной деревне Дютьково в Одинцовском районе неизвестные застрелили мужчину, который отдыхал в бане. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибший является индивидуальным предпринимателем.

Сообщается, что нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Сколько именно их было, не уточняется. По предварительной информации, преступники были вооружены обрезом, он и стал орудием убийства.

Иные подробности случившегося не приводятся.

Ранее стало известно, что в Подмосковье мужчина по ошибке застрелил «не того человека». По данным следствия, он приехал мстить за убийство брата. Убийца недавно вышел из тюрьмы, родственник решил его подкараулить, но в итоге застрелил не виновника, а его соседа по общежитию.

Также сообщалось, что майнер из Абхазии застрелил своего друга, отпугивая пятерых воров с автоматами от оборудования для добычи криптовалюты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть