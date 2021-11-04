В Подмосковье бизнесмена застрелили в бане

В подмосковной деревне Дютьково в Одинцовском районе неизвестные застрелили мужчину, который отдыхал в бане. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибший является индивидуальным предпринимателем.

Сообщается, что нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Сколько именно их было, не уточняется. По предварительной информации, преступники были вооружены обрезом, он и стал орудием убийства.

Иные подробности случившегося не приводятся.

Ранее стало известно, что в Подмосковье мужчина по ошибке застрелил «не того человека». По данным следствия, он приехал мстить за убийство брата. Убийца недавно вышел из тюрьмы, родственник решил его подкараулить, но в итоге застрелил не виновника, а его соседа по общежитию.

Также сообщалось, что майнер из Абхазии застрелил своего друга, отпугивая пятерых воров с автоматами от оборудования для добычи криптовалюты.