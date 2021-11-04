Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства более 17 миллионов норок

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не знала о незаконности решения об убийстве более 17 миллионов норок во всех фермах королевстве в ноябре 2020 года. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Я об этом не знала ни в то время, когда было принято решение, ни во время последовавшей за тем пресс-конференции. В кризисной ситуации мы никогда не должны бояться принимать необходимые решения», — сказала премьер-министр.

Сообщается, что парламент начал расследование с целью выяснить, знали ли власти о незаконности убийства норок в стране. В настоящий момент комиссия выяснила, что не может посмотреть СМС переписки премьер-министра и других министров относительно этого инцидента, так как сообщения были стерты с их телефонов.

В ноябре 2020 года более 17 миллионов зверьков были истреблены для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител.