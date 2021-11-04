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В Екатеринбурге задержали мужчину, забившего врача до смерти

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Екатеринбурге задержали Нурислана Нургалеева, которого подозревают в жестоком убийстве медработника. Об этом пишет региональное издание Е1.

По данным полиции, подозреваемый в преступлении вел асоциальный образ жизни.

28 октября в одной из квартир Екатеринбурга нашли тело с тяжелыми травмами головы. Поиски преступника начались сразу же. Позже выяснилось, что погибший был врачом.

В Следственном управлении и главке МВД по региону пока не подтвердили данную информацию, но позднее пообещали выступить с комментариями.

Ранее 23-летняя студентка из Екатеринбурга рассказала, что в парке на нее напал мужчина и изнасиловал, угрожая ножом. Потом он повез ее в хостел, где продолжил насилие. По словам девушки, она смогла убежать после того, как мужчина уснул. При попытке подать заявление в полицию ее приняли за проститутку, заявила она.

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