«Интерфакс»: ледяной дождь спровоцировал крушение Ан-12 под Иркутском

Ледяной дождь спровоцировал падение самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомого с ходом расследования.
«Первичные данные, в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца, говорит в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг»
В публикации отмечается, что сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета. Также наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла, говорится в сообщении.
Источник отмечает, что «самолет стал неуправляемым и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким экипажа транспортного самолета Ан-12.
В среду самолет, который следовал из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19.45 по местному времени (14.45 мск), заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся. Упавший самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно».