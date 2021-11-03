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«Интерфакс»: ледяной дождь спровоцировал крушение Ан-12 под Иркутском

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Пресс-служба правительства Иркутской области

Ледяной дождь спровоцировал падение самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомого с ходом расследования.

«Первичные данные, в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца, говорит в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг»

В публикации отмечается, что сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета. Также наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла, говорится в сообщении.

Источник отмечает, что «самолет стал неуправляемым и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким экипажа транспортного самолета Ан-12.

В среду самолет, который следовал из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19.45 по местному времени (14.45 мск), заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся. Упавший самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно».

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