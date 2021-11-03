«Медвестник»: Росздравнадзор поручил сообщать об антипрививочниках в СК

Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в следственные органы и прокуратуру о гражданах, принимающих участие в антипрививочной кампании. Об этом сообщает «Медвестник».

В публикации отмечается, что ведомство попросило обратить особое внимание на врачей-антипрививочников. Предполагается, что наказывать за это будут по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса России (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан и повлекшее тяжкие последствия).

Издание подчеркивает, что Росздравнадзор 1 ноября направил в территориальные органы поручение определять граждан, которые принимают участие в антипрививочной кампании и активно распространяют заведомо ложные сведения о вреде вакцинации против новой COVID-19. Утверждается, что документ подписан руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой.

Ранее стало известно, что Самойлова и ее заместители выехали в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой для оказания методической помощи.