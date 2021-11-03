Глава Узбекистана раскритиковал блокировку соцсетей в стране

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал «не продуманным до конца» решение Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор) об ограничении работы социальных сетей и мессенджеров на территории страны. Об этом в Telegramсообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Президент проинформирован об односторонних <...> действиях «Узкомназорат», принятых по указанию правительства. Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен», — отметил пресс-секретарь.

Он заявил о том, что Мирзиеев освободил от должности главу Узкомнадзора Голибшера Зияева «за ошибочные и несогласованные действия». Следствие будет расследовать обстоятельства блокировки ресурсов.

Ранее, из-за нарушения закона о персональных данных, в Узбекистане ограничили работу мессенджера Telegram, социальных сетей Facebook и «Одноклассники» и видеохостинга YouTube.